L'INTERVISTA

La carenza di posti letto di rianimazione in Italia in alcuni casi ha portato a fare delle scelte. Qui a Belluno non siamo mai arrivati a queste situazioni, giusto?

«Quando a fine Febbraio le Terapie Intensive della Lombardia hanno dovuto fronteggiare una ondata di accessi raddoppiando e a volte triplicando i posti-letto necessari ad accogliere i pazienti con insufficienza respiratoria da Covid-19, si è capito che il nostro sistema sanitario avrebbe dovuto fronteggiare una situazione inedita e che dovevamo adottare rapidamente iniziative per reperire nuovi spazi, nuovi apparecchi e nuovo personale soprattutto infermieristico per trattare contemporaneamente un numero di pazienti molto più grande di quanto accade ordinariamente. La nostra forza è stata fin dall'inizio quella di esserci predisposti e preparati per tempo: non a caso i nostri primi 5 pazienti sono stati accolti da ospedali vicini. Sinora abbiamo trattato 19 pazienti e le risorse di cui siamo dotati, sia in termini di apparecchi che di personale, sono ampiamente sufficienti a fronteggiare in modo adeguato, anche in futuro, un eventuale aumento di fabbisogno di letti di Terapia Intensiva nella nostra provincia. La attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e la collocazione dei pazienti che ne avevano bisogno si è avvalsa di un eccellente Coordinamento Regionale che ha coinvolto tutte le Terapie Intensive del Veneto, mettendo a disposizione uno strumento informatizzato ove è possibile per noi tutti visualizzare sia i posti letto che i dati relativi all'evolversi dell'epidemia nei nostri territori. La stessa Regione Veneto ha istituito un Comitato Tecnico Scientifico in cui anche gli Anestesisti-rianimatori sono rappresentati, che ha fornito linee-guida per il trattamento di questa patologia e la prevenzione del contagio di enorme utilità».

Come siamo a posti letto attualmente?

«A partire dai primi di Marzo, in pochi giorni i nostri abituali 9 posti-letto sono stati ampliati a 16, tutti destinati a pazienti infetti e collocati presso il gruppo operatorio. Abbiamo garantito la presenza continuativa di 2-3 Anestesisti/Rianimatori per ciascuna Terapia Intensiva e aumentato il numero di Anestesisti/Rianimatori in servizio di guardia notturna da 2 a 3. La coordinatrice infermieristica della Anestesia e Rianimazione Laura Dorigo ed il coordinatore del gruppo operatorio Angelo Manfroi hanno lavorato incessantemente per realizzare la nuova logistica e gestire la formazione e l'addestramento di infermieri da affiancare a quelli già in forze alla Terapia Intensive, con il risultato che oggi disponiamo di 46 professionisti infermieri dedicati alle Terapie Intensive-Covid».

Da rianimatore che da anni si occupa di polmonite gravi che necessitano di ventilazione artificiale cosa commenta questa malattia?

«Si tratta di una malattia di cui si conosce l'agente eziologico, il Coronavirus nella variante denominata Covid-19, ma di cui si sa poco su come aggredisce l'organismo; è possibile si tratti di un'aggressione sistemica di cui il quadro polmonare è la punta dell'iceberg, per la quale non vi sono trattamenti farmacologici di provata efficacia. In Terapia Intensiva, come ad esempio nei pazienti vittime di traumi polmonari per i quali non esiste una cura a base di un farmaco, noi guadagniamo tempo e sosteniamo le funzioni vitali compromesse, nell'attesa che i processi di guarigione spontanea abbiano il sopravvento, ponendo un'enorme attenzione ad evitare di aggiungere danno al danno: i trattamenti intensivi possono avere gravi effetti collaterali, e questi pazienti sono fragilissimi, dobbiamo mettere in conto sin dall'inizio trattamenti prolungati, senz'altro oltre le 2-3 settimane. Ma le vere novità sono la prevenzione del contagio degli operatori e le condizioni di isolamento e distanza dei familiari. In Terapia Intensiva le infermiere e gli infermieri, indossando le tute e gli scafandri in dotazione, assistono continuativamente pazienti profondamente sedati, che vengono pronati 7-15 volte nel corso del trattamento col ventilatore e svolgono una attività tanto impegnativa e qualificata quanto estenuante».

E dei protocolli scientifici di cui tanto si parla?

«Viviamo tra persone provate dalla fatica, preoccupate per il rischio, seppure minimo, di contagio per se stessi e per le proprie famiglie, ma orgogliose del proprio servizio alla collettività; desidero ringraziare di cuore tutti loro, assieme ai cittadini ed alle aziende che hanno voluto confortarci con messaggi e segni tangibili di incoraggiamento. A questo aspetto, se ne aggiunge un altro, inedito e rilevante. Nell'attuale contesto epidemico, purtroppo, i familiari non possono visitare i loro cari e noi forniamo notizie per telefono o videochiamata. Cerchiamo di creare momenti di sincronizzazione emotiva a distanza, anche attraverso l'adozione di modalità comunicative studiate appositamente per la comunicazione telefonica, in cui i familiari possano vedere i nostri volti oltre che ascoltare le nostre parole. Vorrei mettere in evidenza un aspetto che ha colpito tutta la nostra equipe e che differenzia la gestione della relazione coi familiari in questo contesto rispetto a quello abituale. Per un familiare vivere il lutto di un proprio caro in condizione di isolamento è un'esperienza umana ai limiti della sostenibilità. La vicinanza della equipe curante, della propria famiglia, la ritualità funeraria sono tutti elementi che accompagnano la possibilità di elaborare la perdita di un proprio caro. Aspetti consolidati nel tempo per sostenere il processo di separazione da un proprio caro. Oggi tutto questo è assente e il lutto rischia di essere un lutto mancato, un lutto senza il vissuto concreto della ritualità del commiato. Noi cerchiamo di garantire ai familiari che ci siamo presi cura del loro caro al meglio e fino in fondo: i pazienti deceduti per coronavirus nella nostra Terapia Intensiva sono stati isolati, ma non sono mai stati soli».

Perché questa mortalità così elevata?

«Al momento non possediamo un dato preciso di mortalità, anche perché l'infezione può comportare da sintomi lievi a quelli che portano al ricovero in Terapia Intensiva. Non credo di sbagliare di molto affermando che la mortalità generale dei pazienti ammessi in Terapia Intensiva e sottoposti a ventilazione meccanica possa aggirarsi mediamente intorno al 50%, ed è più elevata nei pazienti con età più avanzate, soprattutto se affetti da obesità, ipertensione, diabete o altre malattie concomitanti. Le persone senza malattie concomitanti e più giovani hanno senz'altro maggiori possibilità di farcela».

C'è stato il caso di qualche paziente, finito in rianimazione a Belluno, che è guarito ed è stato dimesso?

«Nel mio ruolo di coordinatore della riorganizzazione che ha coinvolto Terapia Intensiva e sale operatorie, ogni giorno cresceva in me la convinzione che la risposta a questa inedita emergenza era sostenuta da una straordinaria motivazione e competenza da parte di tutti, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, sino ai lavoratori impegnati a creare una rete capillare per la pulizia e la sanificazione degli ambienti con attenzione estrema alla prevenzione del contagio. Sinora abbiamo curato 19 pazienti e 4 di essi, fra i primi che abbiamo trattato, sono avviati alla guarigione; desidero condividere la soddisfazione con tutti coloro che ho citato prima. Vorrei però aggiungere un'ultima considerazione. Tutti devono continuare a proteggere se stessi e gli altri dal contagio. Abbassare la guardia sarebbe da irresponsabili. Nessuno sarà immune da questo flagello sino alla scoperta di un vaccino. Pensiamo che sino a qualche mese fa non pochi irresponsabili no-vax auspicavano un mondo senza vaccini. Ora abbiamo l'esempio di come vadano le cose quando non abbiamo un vaccino. Immaginiamo come sarebbe se non ci fossero gli altri».

Olivia Bonetti

