L'intervista L'allenatore Christian Galenda

Com'è duro allenarsi senza Manuel. A Ostia splende un sole primaverile ma dentro la piscina olimpionica l'acqua è dura da fendere e il clima è cupo. I compagni di nuoto di Manuel Bortuzzo continuano a macinare chilometri ma non è più come prima. «Martedì, quando abbiamo appreso che Manuel non potrà più camminare è stata una bruttissima giornata, un duro colpo alle nostre speranze - racconta Christian Galenda, 37 anni di Dolo, ex campione nei 100 sl e ora tecnico della Fiamme Gialle che collabora con la Federnuoto -. I ragazzi non...