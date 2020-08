L'INTERVISTA

JESOLO Non gli piace sentir parlare di scontro, soprattutto contro la Prefettura, e si dice ancora disponibile alla collaborazione. A patto che vengano assunte scelte nell'interesse della città. Dopo la richiesta formale inoltrata al Governo lunedì scorso, il sindaco Valerio Zoggia ribadisce la necessità di commissariare la Croce rossa di Jesolo. O in alternativa di chiudere il centro di via Levantina.

Sindaco, sulla Cri è in atto un muro contro muro tra Comune e Prefettura?

«Sono molto stanco di questo teatrino. Io sto rappresentando la mia comunità, a fronte di un problema rappresentato dai casi di Covid-19 registrati nell'ultimo mese all'interno della sede della Cri di Jesolo. Mi sono rivolto alle istituzioni con le quali mi rapporto per trovare soluzioni e non certo per fare polemica, dispensare consigli o fare pressioni. Non cerco lo scontro, ma soluzioni».

Voi cosa proponete per risolvere il problema?

«Lo abbiamo già detto: trasferire in un'altra sede i migranti».

Il prefetto si aspetta una proposta anche sulla sede alternativa

«Capisco la posizione del Prefetto, che deve fare i conti con le difficoltà di trovare un luogo adatto e magari requisire degli immobili, ma non spetta a me individuare la nuova sede, del resto non voglio nemmeno sostituirmi al prefetto».

Detta così sembra quasi che voglia scaricare sugli altri il problema...

«Non è così, come sindaco ho ascoltato le ragioni del prefetto e ho avuto modo di esprimere le mie e quelle della mia comunità, e sono consapevole che entrambi stiamo affrontando una situazione delicata. Sull'intera vicenda l'ascolto c'è stato e non abbiamo girato la testa dall'altra parte. Il prefetto conosce la disponibilità degli immobili e le esigenze del territorio. Alla famosa riunione della scorsa settimana anche i rappresentanti dell'esercito hanno detto di non avere sedi disponibili».

Voi avete proposto il commissariamento della struttura di Jesolo.

«Si, inoltrando anche al prefetto Zappalorto la comunicazione in spirito di collaborazione. Da parte del Comune non c'è stata alcuna diffida in procura. Certo, siamo contrari all'uscita dal centro degli ospiti risultati negativi perché, visti i recenti casi, pensiamo che in una comunità chiusa come quella della Cri ci sia il rischio di ulteriori casi positivi e di trasmissione del virus in città. Un principio di buon senso che chiederemmo anche se casi di Covid 19 si registrassero in strutture turistiche della località».

Chi vedrebbe bene come commissario?

«Una persona esperta, in ambito sanitario ma anche nella gestione di richiedenti asilo».

Come giudica l'attuale situazione all'interno della Cri?

«Riteniamo che ci siano delle criticità. Lo ribadisco, la soluzione ideale è la chiusura del centro: non si tratta di un capriccio del sindaco, lo chiedono tutti».

Vi sentite abbandonati nell'affrontare questa vicenda?

«Sono anni che il nostro consiglio comunale approva ordini del giorno sulla Croce rossa che vengono puntualmente inviati al Governo e alla Prefettura. Non è mai cambiato nulla».

Che futuro vede per la Cri di Jesolo?

«Non dipende da noi. Tutti i discorsi degli ultimi giorni, compreso il progetto sulle terme, sono solo parole. La proprietà dell'immobile è della Cri che ha già provato a vendere la struttura ma senza successo. Chi oggi propone progetti suggestivi dovrebbe prima acquistare l'area e poi presentare un progetto in Municipio. Nonostante i proclami non ci è mai stato presentato nulla».

A Treviso tre sindaci pensano di fare causa allo Stato per essere stati lasciati soli: voi farete altrettanto?

«No, mi auguro che la questione venga risolta presto in modo da poter affrontare l'ultima parte di stagione in modo più sereno».

G.Bab.

