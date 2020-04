L'INTERVISTA

Jacopo Massaro quand'è che il primo cittadino di Belluno ha capito che anche il suo Comune sarebbe stato stravolto dall'epidemia?

Già a fine febbraio era chiaro che Belluno non poteva essere tagliata fuori dall'epidemia. Eravamo abbastanza inquieti che le località sciistiche rimanessero aperte, quello ha realizzato uno dei ponti di contagio diffuso.

Ma il momento esatto?

Non è stato uno solo, ne ricordo almeno tre. Devo dire che mi ero regolato sulla base delle linee guida del governo dal 20 gennaio. Indicazioni che molto spesso finiscono in un cassetto ma che avevamo già messo in pratica. Così quando ho fatto il giro nell'ala chiusa della casa di riposo dove un tempo c'era il centro diurno ed era stato convertito, con un'ottima intuizione, con nove letti per accogliere eventuali positivi è stato un momento significativo. Fortunatamente gli accessi erano stati già bloccati e ad ora abbiamo avuto un solo positivo, contagiato altrove. Vedere il salone che un tempo era pieno di anziani mi ha fatto riflettere sulla trasformazione delle vite e delle abitudini.

E gli altri?

Beh, entrare in Comune e vedere un ufficio in cui albergano le educatrici dell'asilo riconvertite a centraliniste mi ha fatto grande impressione. Il terzo momento agghiacciante è stato sicuramente il primo giro di controllo dopo il lockdown che ha imposto la chiusura dei bar. Sentivo solo il rumore delle foglie.

Sindaco, ma per i cantieri sono andati avanti?

Fortunatamente nel primo periodo di stop abbiamo avviato una serie di manutenzioni nelle scuole, colto la palla al balzo delle chiusure, per esempio con la piscina. Lo abbiamo fatto fino a quando è arrivato l'ordine di smettere. Chiaramente siamo dispiaciuti, avremmo voluto utilizzarlo meglio ma è una situazione complessa.

Gabelli, Fantuzzi, su quel fronte come siamo messi?

La rigenerazione ha in elenco opere importantissime, che vanno avanti molto a rilento. Avremo una riunione la prossima settimana per fare il punto. Tutto va a rilento ma anche il quadro delle limitazioni è cambiato velocemente.

Soprattutto nei social, in molti puntano il dito contro presunti irresponsabili. Come giudica la capacità dei suoi concittadini di rispettare le regole?

C'è sicuramente qualche irresponsabile: soprattutto chi doveva avere la situazione chiara in mente. Devo dire che ci sono persone che sottovalutano palesemente ordinanze e decreti ma non hanno atteggiamenti irresponsabili. Fanno le cose con una certa leggerezza. È chiaro che tutti ci concentriamo sui due che giocano a pallone ma nell'ottanta o novanta per cento dei casi le persone erano in regola, avevano reali necessità, e pochi sono stati i casi sanzionabili.

Come immagina la fase due?

Primo aspetto, dobbiamo al più presto mettere nelle condizioni le persone di poter tornare a lavorare. Non vuol dire allentare la guardia ma rafforzarla. Penso a concertazioni tra aziende e lavoratori e azienda sanitaria per trovare la formula organizzativa. Poi tocca al commercio al dettaglio, oltre al rispetto del distanziamento sociale serve un supporto nella commercializzazione e consegna a domicilio. Aiutarli a combattere i colossi del web.

E per quanto riguarda le istituzioni?

Serve la più massiccia operazione dal dopoguerra di sburocratizzazione per ripartire eliminare i lacci, permettendo ai sindaci di operare e ripartire garantendo ai cittadini la qualità della vita.

Cosa l'ha stupita del dialogo tra enti?

La scarsa coordinazione tra Regioni e Stato e addirittura, talora, una vera e propria concorrenza quando qualche Regione con propria ordinanza cercava di anticipare di qualche ora qualche provvedimento nazionale.

C'è qualcosa che avrebbe gestito diversamente?

Avevo chiesto a Zaia di aprire i parchi, quelli che hanno i cancelli, così da presidiarli con educatori professionali e protezione civile e consentire delle attività in totale sicurezza. Corsi e sport rispettando rigorosamente le misure di sicurezza. Tutto con la supervisione. Avrebbe anche ridotto il volume degli indisciplinati.

Senta, ma la solidarietà alimentare come è andata?

Un'esperienza straordinaria in tutte le accezioni del termine, abbiamo avuto più di ottocento domande. Mai visto niente di simile, dieci volte quello che gestiamo di solito. Una cosa che angoscia e che ci ha spinto a lavorare anche a Pasqua e Pasquetta.

Andrea Zambenedetti

