L'INTERVISTA

I dodici anni del cubo effimero. Sì, effimero. Il suo cubo doveva essere così, un viandante monumentale, un passeggero gigante, architettura volatile. Un'impronta fresca, sorprendente, in attesa della prossima pioggia. Dodici metri di lato, tre piani d'altezza tinteggiati a calce in rosso Tiziano e illuminati da una piramide rovesciata; una cattedrale moderna per il Maestro del Rinascimento. Da quel 6 gennaio 2008 però, ultimo giorno di Tiziano. L'ultimo atto, il motivo del cubo, per molti peccato originale, quella geometria imponente da lì non si è più mossa, s'è fatta monolite e da cubo, per quei molti, s'è fatta incubo. Lui, l'architetto Mario Botta, dodici anni fa quel cubo lo aveva pensato per un motivo tanto semplice quanto alto: accogliere San Giacomo in cammino, il ritratto di Paolo III e l'Ultima cena, tre capolavori del Maestro di Pieve esposti nel cuore della grande mostra di cui curò l'allestimento. «Lo stanno tirando via, ora? Non lo sapevo, finalmente». L'architetto svizzero da quel giorno ha costruito ovunque nel mondo, da Israele alla Cina, dal sacro al design, per la cultura e per il lavoro. Mentre lui, il cubo, non s'è mosso da lì. Fino a oggi, momento in cui l'architetto può accogliere la notizia con un sorriso che somiglia a un punto, a un progetto arrotolato.

Finalmente?

«Sì, finalmente. Perché era un qualcosa nato provvisorio, non per starsene lì fino ad oggi, per così tanto tempo. Ma in questo Paese le cose provvisorie sono le più durature, se non addirittura permanenti. Se fai un governo affinché duri non dura, se progetti un edificio a termine resta lì».

Dodici anni, per la precisione.

«Posso anche esserne contento, da un certo punto di vista; significa che l'opera è stata utilizzata, che l'investimento è stato profumatamente ripagato se l'hanno usato per dodici stagioni espositive. Davvero, dodici anni per una struttura come quella è un bel durare. Chiaro, a saperlo l'avrei pensato e costruito diversamente».

Sì?

«Beh, immaginandola per una lunga durata sarebbe stato difficile inserire una mole simile in una corte storica. Volendolo provvisorio invece era stato pensato proprio per quella volumetria, per renderla agibile a livello espositivo, per quello che a tutti gli effetti era un evento temporaneo».

In dodici anni parte della città è arrivata ad odiarlo.

«Direi che questo epilogo, oggi, accontenterà tutti. Chi lo ha apprezzato e amato ha potuto goderne a lungo, chi lo ha odiato oggi sarà felice di riavere quella meravigliosa corte del 1500».

Non semplice d'altronde fa sposare l'architettura del 2000 a un contesto del 1500?

«Palazzo Crepadona è un edificio parte della stratificazione storica della città e io ero un cittadino contemporaneo che non poteva che agire in quanto tale. Non potevo e non posso essere un uomo del 1500, o medioevale. Mi sembra valido, anche livello filosofico, essere se stessi e testimoniare il proprio tempo. Con attenzione, chiaro, perché non eravamo in una periferia, in uno spazio nuovo, aperto, bensì proprio nel cuore di quel tessuto stratificato della città, con cui dialogare. Ma il linguaggio non poteva che essere contemporaneo, benché ovviamente attento a capirsi e sposarsi con quello storico. Di certo non avrei mai potuto realizzare un falso storico, un 1500 realizzato nel 2007. Ero molto tranquillo, il pensiero era lineare e di certo non inventato da me: creare una struttura effimera accanto a una storica, consolidata. Carlo Scarpa fu un maestro sublime di questo linguaggio».

Il tutto al servizio di Tiziano.

«Pensammo a quello spazio in accordo con Lionello Puppi, che curò la mostra. Mi sembrò un intervento giusto per dare forza a Belluno nel riaffermare uno spazio espositivo contemporaneo, benché effimero. Ho un ricordo molto positivo di quell'allestimento, direi straordinario. Avevamo creato spazi suggestivi, in cui il contemporaneo riusciva ad arricchire la presenza del passato, e viceversa. E ho davvero un bel ricordo anche di quella mostra e delle sue ambizioni, del voler riportare e collocare nel presente i valori di un grande passato. Sia per i turisti, sia per i cittadini».

E di Belluno cosa ricorda?

«L'intelligenza. Una cittadina che lascia le auto in basso (a Lambioi, ndr) è una cittadina intelligente, che ha capito per tempo, anzi in anticipo, che le città sono per i cittadini, non per le auto; che le macchina hanno un ruolo indubbiamente importante, ma complementare. E ha trovato loro la giusta dimensione, o meglio posizione».

Una città che spesso soffre un'esistenza periferica.

«Realtà come Belluno rappresentano l'eccellenza della vita urbana. Le città medio-piccole europee, nel momento della globalizzazione, sono il miglior posto possibile, con una qualità urbana assolutamente insuperabile». Al cubo.

Alessandro De Bon

