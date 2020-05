L'INTERVISTA

Ha accettato l'ultima sfida, forse la più grande della sua carriera, il coronavirus, quando avrebbe invece potuto andare in pensione. Lo rifarebbe? Si è pentito?

«Quando l'Azienda Usl 1 Dolomiti mi ha chiesto la disponibilità per continuare a guidare il Dipartimento di Prevenzione in previsione dell'epidemia da coronavirus, ancora lo scenario epidemiologico non era ben delineato né tantomeno era prevedibile l'impatto che la pandemia avrebbe determinato nella popolazione. Ho accettato l'invito, consapevole del ruolo fondamentale dei servizi territoriali di prevenzione che in questa particolare circostanza si è rivelato quanto mai determinante nell'individuare le necessarie strategie di tutela della salute della popolazione. Abbiamo lavorato sodo, tutti insieme, e certamente non mi sono pentito della scelta che ovviamente rifarei».

Come avete affrontato l'emergenza, quali le strategie messe in campo?

«Con la collaborazione di tutto il personale del Dipartimento, abbiamo cercato di costruire, giorno dopo giorno, un'organizzazione che potesse da un lato fornire le giuste e dovute informazioni all'utenza attraverso un numero di telefono dedicato e dall'altro assicurare che le esigenze di sanità pubblica venissero soddisfatte attraverso la costituzione di unità di crisi per le indagini epidemiologiche, la sorveglianza sanitaria giornaliera, i test diagnostici e di screening (tamponi e test sierologici rapidi)».

Con il vostro staff di sorveglianza attiva avete fatto oltre 50mila chiamate, dall'inizio dell'epidemia. Un lavoro immenso, come è stato possibile?

«Per affrontare questa emergenza l'organico del dipartimento di Prevenzione sarebbe stato assolutamente insufficiente e per questo motivo è stato reclutato personale sanitario proveniente da altre unità operative sia ospedaliere che del territorio. Un ulteriore importante sostegno è stato inoltre assicurato dai volontari, come medici, infermieri e volontari della protezione civile, tra cui anche gli Alpini, ai quali va un particolare ringraziamento per il lavoro svolto».

Un bilancio della sua attività. Come ha visto cambiare la prevenzione, lo screening, le vaccinazioni?

«Sicuramente la svolta verso una maggiore attenzione alle esigenze della popolazione si è verificata dopo i primi anni 2000, allorquando con una serie di provvedimenti tesi alla sburocratizzazione si è passati ad una fase in cui la sanità pubblica si è scrollata di dosso tutta una serie di cosiddette pratiche obsolete e si è concentrata maggiormente nella prevenzione primaria. Ad esempio con gli aggiornamenti dei calendari vaccinali, e secondaria con l'avvio ed il rafforzamento degli screening oncologici. Per di più, gli strumenti di programmazione sanitaria nazionali e regionali degli ultimi lustri, hanno spinto la sanità pubblica ad indirizzare una parte importante delle sue potenzialità verso la riduzione delle malattie croniche non trasmissibili che, con l'86% dei decessi, il 75% delle spese sanitarie ed il 77% della perdita di anni di vita in buona salute, rappresentano ad oggi in Italia un carico epidemiologico ancora troppo elevato».

Cosa si porta via dopo tutti questi anni di lavoro?

«Chiudo così la mia pluriennale esperienza professionale nella mia terra Bellunese auspicando che il quotidiano, continuo e soprattutto silenzioso impegno degli operatori di sanità pubblica volto a conservare e migliorare il bene più importante che abbiamo, la salute, possa essere sempre più riconosciuto, valorizzato ed apprezzato quale elemento necessario per elevare sempre più la nostra qualità di vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA