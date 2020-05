L'INTERVISTA

FELTRE Tutto è iniziato lì, all'ospedale di Feltre dove si sono registrati i primi casi di coronavirus in provincia. Edoardo Rossi, direttore del pronto soccorso del Santa Maria del Prato, racconta come è stata affrontata l'emergenza.

Il Santa Maria del Prato ha dovuto affrontare per primo l'emergenza. Cosa è cambiato?

«L'emergenza ha comportato importanti cambiamenti nella logistica e nelle procedure, con variazioni che hanno subito modifiche anche a distanza di pochi giorni per adeguarsi al mutevole scenario epidemiologico. Molto precocemente abbiamo deciso di riattivare il Pronto Soccorso vecchio: in poche ore, con un superbo lavoro di squadra, l'ospedale ha riadattato alla nuova funzione tale struttura. Pertanto attualmente esiste un Pronto Soccorso parallelo dedicato ad individuare e a stratificare in base alla severità del quadro clinico i pazienti con Covid 19».

Ogni vostro paziente è un potenziale covid. Come vi comportate?

«Feltre è un ospedale Covid-free, non deputato al ricovero di pazienti con covid19: in tal modo possiamo mantenere l'attività ordinaria con un ragionevole margine di sicurezza. Il Pronto Soccorso ha il ruolo fondamentale di guardiano, in quanto deve tentare di evitare che venga ricoverato nei reparti ospedalieri un cavallo di Troia, rappresentato da un paziente inconsapevole portatore del virus. In questo giocano un ruolo sinergico sia il Pronto soccorso respiratorio che quello generale. Questa attività sarà ulteriormente amplificata e complessa nella Fase 2, dal momento che l'attività dei vari reparti gradualmente si incrementerà. Basti pensare ad esempio al reparto pediatria, nel quale per ogni ricovero dovrà spesso essere fatto il tampone sia al bambino che a un genitore».

Il virus ha svuotato il pronto soccorso, si vede dai dati degli accessi che sono dimezzati. Cosa è successo?

«Tale fenomeno, verificatosi in fase molto precoce e rapida, quasi vi fosse stato un tacito passaparola, ha stupito inizialmente noi operatori, salvo poi scoprire che si è trattato di un fenomeno con valenza internazionale. I cittadini verosimilmente hanno fatto una sorta di autotriage, nel quale spesso i rischi percepiti dalla permanenza in un reparto come il Pronto Soccorso hanno superato i benefici attesi per il loro problema sanitario. In particolare i codici di accesso minori sono drasticamente diminuiti, permettendo al pronto soccorso generale di svolgere la sua mansione primaria: la gestione delle urgenze. È fuori di dubbio infatti che le altre malattie non sono andate in vacanza, per cui raccomando di ricorrere precocemente al pronto soccorso in caso di problemi maggiori quali il dolore al petto, mancanza di respiro, svenimento o l'improvvisa paralisi».

Il pre triage nelle tende è stato utile?

«L'architettura dell'ospedale di Feltre ha permesso che la fase di pretriage e la creazione di percorsi distinti tra sospetti Covid 19 e casi non sospetti si svolga all'interno della struttura muraria, con indubbi vantaggi rispetto alle tende, in quanto garantisce maggior sicurezza e maggiore comfort per i pazienti e gli operatori. L'allestimento delle tende è stato comunque prezioso perché sapevamo di poter contare su una zona cuscinetto in caso di un elevato numero di persone».

Quando si tornerà alla normalità?

«Inutile farsi questo tipo di domande, perché le variabili sono troppe. Al momento non ci sono evidenze che le terapie tentate nel mondo modifichino in senso favorevole il decorso della malattia: speriamo che buone notizie arrivino nei prossimi mesi da studi condotti con rigoroso medico scientifico. Fino ad allora la prevenzione rimane la nostra unica arma efficace».

© RIPRODUZIONE RISERVATA