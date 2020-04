L'INTERVISTA

FELTRE Stefano Calabro, direttore dell'Unità operativa complessa di Pneumologia dell'Ospedale di Feltre (riconvertita area covid all'inizio dell'emergenza), si è trovato, per primo, in provincia a dover curare il coronavirus. Così racconta questi giorni in prima linea.

La gravità dell'epidemia è stata chiara da subito a Feltre, dove ci sono stati i primi casi a livello provinciale. Eravate preparati?

«Ad inizio marzo casi di covid-19 sono stati diagnosticati all'interno della Geriatria di Feltre e purtroppo la prima paziente deceduta in provincia per tale malattia lo scorso 11 marzo era stata degente in Geriatria. Devo dire che la risposta assistenziale ed organizzativa è stata immediata, sia a livello ospedaliero, sia territoriale. Nell'ambito ospedaliero in poche ore la Pneumologia è diventata un'area di degenza dedicata ai casi positivi, anche con presenza di altre patologie richiedenti l'ospedalizzazione. Si sono quindi subito isolati i pazienti geriatrici con infezione da coronavirus in una struttura dedicata ed attrezzata. Siamo quindi riusciti a limitare l'estensione intraospedaliera dell'infezione. Una scelta che ad oggi è pertanto risultata quella corretta. Per questo ripeto ancora il ringraziamento ai medici, infermieri e a tutto il personale della Struttura che dirigo per la professionalità dimostrata anche in questo momento».

Nella sua esperienza aveva mai visto qualcosa di simile?

«Se la domanda è riferita alla mia personale esperienza nell'area di degenza covid-19 di Feltre devo dire che abbiamo rilevato una situazione con caratteristiche generali simili a quelle presenti durante le annuali epidemie influenzali. I casi da subito particolarmente gravi sono stati indirizzati dal Pronto Soccorso alla Terapia Intensiva dell'Ospedale di Belluno, come previsto dalla specifica organizzazione regionale. Dai dati generali si stima che è circa il 5% dei pazienti affetti da covid. Sappiamo che la polmonite è la manifestazione clinica predominante in corso di covid-19. Va detto però che l'esame radiografico standard (RX) del torace presenta una bassa sensibilità nell'identificazione delle precoci alterazioni polmonari della covid-19, pertanto nelle fasi iniziali della malattia, può risultare completamente negativo».

Come restano i polmoni di chi guarisce?

È stato detto che lesioni ai polmoni generate dal coronavirus non sembrano essere permanenti. Occorre però considerare il tipo di lesione polmonare nel singolo caso di covid-19. L'Ards (Sindrome da Distress Respiratorio Acuto) ad esempio sappiamo può condurre allo sviluppo di sequele permanenti di tipo fibrotico. In generale è comunque troppo presto per esprimere opinioni definitive sulle conseguenze del coronavirus».

Come l'ha cambiata questo virus, come cambierà d'ora in poi la sua professione?

«Come tutti spero che dopo il rallentamento si giunga ad una stabilizzazione epidemiologica dell'infezione. Poi spero che tutti noi possiamo riprendere la nostra normale vita sia personale, sia professionale. Per me significherebbe tornare a svolgere l'attività di pneumologo verso le molte malattie dell'apparato respiratorio e non solo per il coronavirus. L'emergenza covid-19 ha ulteriormente rafforzato la mia considerazione su un aspetto organizzativo nel quale ho sempre creduto: la necessità di proseguire e rafforzare i percorsi assistenziale con uno stretto rapporto tra Ospedale e Territorio».

C'è un paziente, un caso che l'ha colpita in modo particolare?

«Come ho già avuto modo di dire non ne ricordo uno in particolare, ma mi è rimasta in mente la felicità nel volto di chi, alla comunicazione di avere finalmente due tamponi nasali negativi, capiva di essere finalmente uscito da un brutto incubo».

Questa emergenza avrà una fine?

«Sicuramente stiamo assistendo ad un miglioramento della situazione; però questo non significa assolutamente che ne siamo fuori. Condivido l'opinione di coloro che sostengono che sia rischioso allentare le attuali misure restrittive prima della fine di maggio. Il fatto che l'infezione con il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 possa determinare forme clinicamente molto lievi è un aspetto di estrema criticità. Questo perché può portare molte persone a sottovalutare le indicazioni governative alle misure di contenimento. Nel Feltrino dobbiamo ora proseguire in modo incisivo con un'azione rivolta soprattutto alla rete della residenzialità extraospedaliera, dove sono ospiti persone anziane, particolarmente suscettibili a tale infezione».

