L'INTERVISTA

Damiano Miari ha 90 anni. Del Nevegal conosce la storia. Ne ha vissuto il boom degli anni Sessanta. E ne osserva il declino che ancor oggi è difficile fermare. Dal 1950 gestisce un albergo in Nevegal, dal 1974 il campeggio adiacente. Come vede questa stagione estiva senza seggiovia?

«D'inverno è ben più importante, perché se non c'è non si va a sciare. D'estate ci sono alternative per chi ama passeggiare o andare in bicicletta. Di fatto, però, fa tristezza vedere che un gruppo di imprenditori bellunesi non sia riuscito a centrare l'obiettivo. Forse è meglio vendere gli impianti. La questione è ben più profonda: da anni si stanno mettendo in crisi tanti piccoli operatori che hanno fatto sacrifici ma che nel Nevegal vogliono ancora credere».

A livello di frequentatori come è andata in questo scorcio d'estate?

«Anche il Nevegal è condizionato dal coronavirus. La presenza straniera si è ridotta di due terzi. Mentre sono aumentati significativamente gli italiani. Vengono dalle province di Venezia, Treviso, Padova e molti dall'Emilia Romagna. Mancano i camperisti del nord Europa, quelli che si fermavano uno o due giorni sia in andata che al ritorno dalle vacanze al mare. C'è ancora settembre ed ottobre davanti: speriamo di rivedere olandesi, austriaci e tedeschi che, solitamente, erano ospiti nelle stagioni che noi definiamo morte».

Qual è la forza di attrazione del Nevegal?

«Per i bellunesi è che è periferia della città, in 15 minuti si è sul Colle che, per l'appunto, noi chiamiamo Colle dei Bellunesi. Non diciamo romanticherie: gli stranieri non vengono qui per i ciclamini, ma perché l'autostrada è vicina. E per i veneti il Nevegal rappresenta la montagna più vicina alla pianura. La comodità, di fatto, è fondamentale. Inoltre tanti camperisti affermano di non essere ben accetti in Cadore, motivo per cui si fermano qui».

Comunque al Nevegal ci si affeziona...

«Certo, è bellissimo. Ma i clienti vanno coltivati e coccolati. Per questo occorre puntare sempre a migliorare i servizi».

Lei ci ha provato con l'attrazione dei giochi per bambini...

«Non sono riuscito, peraltro, a costruire una piscina ed un campo da tennis. E' il mio rimpianto. Avevo acquistato un pezzo di terreno ma il Comune di Belluno ha modificato il piano regolatore. E mi rimane un altro cruccio: non riuscire a convincere della necessità di un piazzale ampio che serva da parcheggio, soprattutto quando c'è la neve. E che diventi luogo piacevole per mercatini. Occorre puntare, inoltre, su sci alpinisti e amanti della mountain bike, con percorsi facili».

Daniela De Donà

