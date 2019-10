CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACODROIPO Domenica 13 ottobre, volteggiando sopra l'aeroporto milanese di Linate, le Frecce Tricolori chiudono la loro stagione 2019 iniziata lo scorso primo maggio (oltre trenta impegni con anche cinque trasferte all'estero). In realtà, prima della fine dell'anno, rimarranno ancora tre semplici sorvoli cominciando da quello a Roma sull'altare della Patria in occasione della festa nazionale del 4 novembre. Ma il programma delle esibizioni, capaci di suscitare ovunque grande ammirazione, è da considerare esaurito. Per il 40enne...