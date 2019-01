CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA CARBONERA «L'Italia possiede il 70% del patrimonio mondiale. Ma il ritardo culturale e politico rispetto alla gestione di questa miniera d'oro è sotto gli occhi di tutti». Alberto Passi di Preposulo non è semplicemente proprietario di uno dei gioielli del Nordest, villa Passi a Carbonera. E' un imprenditore che ha fatto rivivere la civiltà in villa trovando un equilibrio tra economia e tutela. E presiede l'Associazione Ville Venete, ente di riferimento dei proprietari di Villa Veneta dal 1979, impegnata in una campagna...