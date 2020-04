L'INTERVISTA

BELLUNO Sta gestendo l'emergenza nell'emergenza. Le case di riposo. Il direttore cure primarie, Giampaolo Ben, è a capo della task force per le strutture per anziani, travolte dallo tsunami covid 19. Spiega come si sta lavorando per mettere tutti gli anziani al sicuro.

Perché il virus ha trovato terreno fertile nelle case di riposo?

«L'emergenza si esprime in modo più preoccupante nelle strutture residenziali in primo luogo perché si tratta di setting assistenziali in cui è concentrata la fetta di popolazione più fragile, perché più anziana e perché contemporaneamente affetta da più patologie croniche e invalidanti. Popolazione che per queste caratteristiche è anche immunologicamente più compromessa e pertanto è più esposta a qualsiasi infezione. Con queste premesse si può comprendere perché anche l'infezione da virus Corona abbia trovato e trovi terreno fertile per diffondersi rapidamente in queste comunità».

Le mascherine per gli operatori ci sono, ci sono sempre state?

«Compatibilmente con le difficoltà che chiunque ha dovuto riscontrare in questo periodo per l'approvigionamento, l'Azienda ha comunque fornito un sostanzioso quantitativo di Dispositivi per la Protezione Individuale, mentre altri sono stati direttamente acquistati dai centri Servizio o ricevuti a seguito di contributi da parte della Protezione Civile, Comuni, associazioni di volontariato, singoli ed altri soggetti. L'Usl è attiva inoltre attraverso il contatto settimanale con i Direttori dei Centri Servizio che viene effettuato in videoconferenza e attraverso sopralluoghi effettuati direttamente presso i Centri di Servizio dal personale sanitario dei Distretti e del Dipartimento di Prevenzione».

La positività degli ospiti sale mano a mano che vengono fatti i tamponi. Quali gli errori commessi, se ce ne sono stati?

«I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato come in tutti i Centri di Servizio siano state adottate tutte le disposizioni previste e necessarie relativamente alle misure igieniche, alla limitazione dei contatti, l'allestimento di stanze o aree e percorsi distinti per l'accoglimento di ospiti Covid positivi, sintomatici e non, e di stanze o aree di isolamento per ospiti sospetti. In pochi Centri di Servizio, sono state rilevate inosservanze di modesta entità, oggetto di segnalazione e successiva verifica di controllo dell'attuazione della misura correttiva.

Quali le strutture più colpite?

«La distribuzione dei casi positivi è disomogenea essendo più concentrata in alcune strutture e meno in altre. In alcune RSA si sono verificate situazioni di criticità per la presenza di casi positivi e sintomatici, nello specifico nei Centri di Servizio di Trichiana (Borgo Valbelluna), di Santa Croce al Lago e di Pedavena, mentre un focolaio in precedenza preoccupante per le dimensioni nel centro di Puos d'Alpago grazie a una pronta riorganizzazione dell'ambiente e delle attività è stato efficacemente ridimensionato. In tutti questi casi è sono state messe in atto misure di sostegno al fine di consentire la miglior gestione possibile, grazie anche all'intervento dei reparti Covid allestiti negli ospedali di Belluno ed Agordo, e agli ospedali di comunità».

Come si è agito per tempo contro il contagio?

«Uno dei primi interventi adottati, in particolare, è stata la chiusura e l'impedimento dell'accesso dei famigliari alla struttura onde evitare quanto più possibile l'importazione del virus. Si è trattato ovviamente di una misura dolorosa, per gli ospiti e i loro famigliari, ma che ha permesso di contenere al massimo le possibilità di contagio. Le visite sono state sostituite dai colloqui telefonici, dalle videochiamate, dall'aggiornamento, quando richiesto, sulle notizie dei loro famigliari ospiti fornito da parte delle direzioni, dei medici e dal personale della struttura».

E i lavoratori?

«Il personale tutto dei Centri di Servizio è stato molto impegnato, non solo per il fatto di doversi occupare di una situazione di malattia diffusa con aumento delle richieste sanitarie e assistenziali da parte degli ospiti della struttura, ma anche per aver dovuto far fronte a situazioni di carenza dovute al contemporaneo stato di malattia o per le misure di isolamento dei loro colleghi contagiati. A tutti loro va il merito di aver sostenuto e continuare a sostenere con grande professionalità, dedizione al proprio lavoro e alle persone che assistono, e abnegazione, l'impegno a cui sono stati richiamati da questa improvvisa e grave emergenza sanitaria. Il tutto in contesti che, spesso e per diversi motivi, anche motivi di carattere strutturale, non consentono quella flessibilità operativa che sarebbe necessaria per affrontare emergenze come questa».

Come sta procedendo lo screening sugli ospiti?

«Come disposto dalla Regione Veneto è ora in corso, da parte del personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione e dello stesso personale infermieristico di ogni singolo Centro di Servizio, l'effettuazione dei test sierologici atti a comprovare l'eventuale avvenuto contatto, fase che verrà seguita dalla effettuazione, anche ripetuta, del tampone naso faringeo in tutti i soggetti che attraverso il test sierologico verranno screenati. A seguito dell'introduzione in uso dei test sierologici è continuamente in corso una rivalutazione di tutti gli ospiti e i dipendenti dei Centri di Servizio. Ad oggi il test è stato effettuato sulla quasi totalità degli ospiti residenti e il tasso di positività per Covid è prossimo al 10%, in linea con quanto riscontrato sul territorio regionale, mentre per quanto riguarda i dipendenti solo il 4% è risultato attualmente positivi al test rapido».

