BELLUNO Nominato primario del Reparto di Malattie Infettive del San Martino solo 10 giorni fa il dottor Renzo Scaggiante è entrato in servizio lunedì scorso, nell'epicentro ospedaliero dell'emergenza Covid-19 in provincia. Alla fine della sua prima settimana racconta come è andata.

Appena arrivato come primario e si e trovato subito in prima linea, in piena emergenza. Come e riuscito a gestire tutto, in un ambiente che per lei era nuovo?

«L'ambiente è stato nuovo come posto, ma non come situazione clinica: provenendo dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dove c'è stato il primo nucleo di pazienti e dove ci sono numeri molto più elevati di Covid ho potuto portare la mia esperienza maturata nelle prime settimane di contagio. Ho trovato un ambiente splendido, mi sono subito inserito bene. Tra l'altro qui a Belluno c'è un contesto paesaggistico bellissimo che aiuta».

Che squadra di lavoro ha trovato a Belluno, come state affrontando questo emergenza?

«Conoscevo già i colleghi che sono tutti molto bravi. Anche l'équipe infermieristica. Danno tutti il 150%».

Come vive questa situazione la sua famiglia? Ha paura? La vede o state lontani per timore di eventuali contagi, visti i rischi che corre lei in prima linea?

«Mia moglie è medico quindi comprende la situazione. Ho due figli: uno al liceo e uno alle medie. Ne abbiamo parlato a lungo e ho spiegato loro cos'è questo virus e come si trasmette. Se si conoscono le vie di trasmissioni, si riesce a trovare un equilibrio».

Com'è stato l'impatto al covid hospital?

«Ho trovato una buona organizzazione. Ogni giorno ci impegniamo a migliorarla in relazione all'evoluzione. Stiamo affrontando una situazione impensabile fino a poco tempo fa con un impatto enorme sul sistema sanitario. Stiamo organizzando le cose al meglio, con flessibilità. Al momento l'organizzazione sta andando bene».

Di malati con morbi contagiosi ne ha visti nella sua carriera, c'è qualcosa di diverso negli occhi dei pazienti con il coronavirus?

«Ho vissuto tutte le epidemie degli ultimi 30 anni: Hiv, Suina, Ebola, Sars e altre. Di diverso c'è che il virus è molto contagioso e impone la separazione netta tra pazienti e familiari: questo ha un forte impatto emotivo. L'impossibilità di fare un funerale è la cosa che lascia più sgomenti. Il lato umano viene bloccato da questa situazione: è un grosso ulteriore dolore che si sovrappone alla mancanza di una persona cara».

Da medico, con una vita professionale di esperienza aveva mai visto una cosa simile?

«No, una cosa del genere non è mai accaduta negli ultimi 30 anni e speriamo di non vederla più. Per qualcosa di simile forse bisogna pensare alla Spagnola del 1918».

Il suo predecessore, il primario di Malattie Infettive Ermenegildo Francavilla è tornato in servizio, dopo neanche tre mesi di pensione e a titolo gratuito, cosa pensa?

«Non ho parole per ringraziare il dottor Francavilla, col quale ho una amicizia personale da 35 anni, per essere generosamente rientrato. In questo momento averlo accanto è qualcosa in più».

