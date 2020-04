L'INTERVISTA

BELLUNO Massimo Boaretto, primario di medicina del San Martino di Belluno, convertita in area covid a bassa intensità si è trovato in prima linea nella lotta al coronavirus. Un medico che, dalla prima ora, ha gestito con sobrietà e concretezza aspetti non facili come la riorganizzazione dell'ospedale di Agordo che si era ritrovato con 5 internisti su sei positivi.

Avrebbe mai pensato di trovarsi in una situazione simile?

«No, ma quando si decide di fare un mestiere sanitario qualunque esso sia questa certezza non puoi mai averla al 100%. Se accade, devi tirare fuori tutte le risorse e le competenze che hai dentro di te e che hai imparato durante il tuo corso di studio e la tua vita professionale per affrontarla. Per quanto mi riguarda tutto è cominciato il 6 marzo quando mi è stato richiesto di poter dare il mio contributo spostandomi all'ospedale di Agordo per collaborare con l'unica collega, su 6 in totale, rimasta negativa al tampone. Ho avuto la fortuna di lavorare con un personale sanitario fantastico grazie al quale siamo riusciti a dimettere i pazienti negativi e a contenere la diffusione sino a risolverla, nei pazienti e nel personale positivo».

Come avete dovuto riorganizzare, invece, l'attività del reparto a Belluno per fronteggiare l'epidemia Covid-19?

«Il nostro reparto creato a Belluno è in realtà un reparto nuovo che può ospitare sino a 18 persone sorto per poter fronteggiare questa emergenza. Accanto a me ci sono 3 colleghi, da Medicina e Cardiologia. Il restante personale sanitario proviene anch'esso in parte dalla Medicina e in parte da altre realtà lavorative all'interno della nostra azienda. Il personale sanitario della Medicina non impiegato in questo nuovo reparto continua a svolgere la propria attività lavorativa curando pazienti negativi nella zona covid negativa situata in una altra sede dell'Ospedale sotto la direzione attuale della dottoressa Cimarosto che mi sostituisce».

Nel suo reparto passano pazienti lievi, persone trovate positive: che flussi ci sono?

«I pazienti che giungono nel nostro reparto sono provenienti prevalentemente dalle Unità complesse di Broncopneumologia e/o Malatie Infettive, dove viene privilegiato un trattamento acuto intensivo farmacologico e/o ventilatorio non invasivo, o dal pronto soccorso. Per quanto concerne i flussi la buona notizia è che negli ultimi giorni sono lievemente rallentati ma questo ancora non permette di fare previsioni o di abbassare la guardia».

Le terapie funzionano?

«L'impressione è che la terapia ventilatoria sia ottenuta con tecniche non invasive che invasive sia fondamentale per tutti i pazienti gravi. Per quanto concerne la terapia farmacologica invece il suo ruolo sembra essere più adiuvante che risolutorio».

Cosa porta dentro di sé questa epidemia da un punto di vista emotivo?

«Questa epidemia racchiude un mondo di persone curate da altre persone con cui condivide spesso le stesse paure e di cui riesce a sentire la voce, vedere gli occhi e il nome sul camice. Quest'ultimi debbono riuscire con questi 3 punti di incontro (voce-occhi e nome) ad infondere sicurezza e vicinanza in un momento in cui la distanza è uno dei cardini della cura».

Riusciremo ad uscirne?

«Io credo che con l'aiuto di tutti rispettando le regole che questa emergenza ci impone riusciremo ad uscire da questa situazione. Ringrazio i medici del territorio per il lavoro che stanno facendo sui loro assistiti compresi quelli residenti nelle residenze per anziani a vario titolo a loro va il nostro ringraziamento anche e per il sacrifico umano (il maggiore della categoria) che purtroppo stanno pagando. A tutto il personale sanitario del pronto soccorso e delle terapie intensive. A tutto il personale sanitario dei vari reparti COVID e non COVID. Un ringraziamento particolare va poi al gruppo di lavoro che ho l'onore di coordinare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA