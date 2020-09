L'INTERVISTA

BELLUNO La Giunta regionale ieri ha dato il via libera al Fondo di rotazione Anti-crisi attività produttive con una dotazione di ben 60 milioni di euro con i quali garantire la concessione di prestiti agevolati alle imprese colpite dalla crisi economica causata dal lockdown imposto per contrastare la diffusione del Covid-19. Una gruzzolo importante se visto nelle spicciole necessità della Acc che per andare avanti, dopo aver potenziato personale e produzione, chiede un prestito di 12,5 milioni di euro, prestito però finora negato dalle banche. I fili di un mondo del lavoro sempre più in crisi sono nelle mani dell'assessore al Lavoro, Elena Donazzan.

Assessore, perché non utilizzare questo fondo per salvare anche la Acc?

«Esistono regole nella gestione delle crisi che impongono conoscenza precisa delle procedure. Attualmente, con la crisi aperta dal Covid, la Commissione Ue ha consentito agli Stati membri di concedere aiuti pubblici, purché la crisi sia legata al lockdown, ovvero sia iniziata con l'anno in corso. Si tratta quindi di strumenti che devono seguire le regole Comunitarie, regole che altresì prevedono anche azioni di supporto per le aziende entrate in crisi precedentemente al 2020, ma che hanno canali di accesso ben definiti e rigidi. In questo quadro, il Ministero per lo sviluppo economico ha chiesto, per quanto riguarda Acc, l'attivazione della garanzia dello Stato alle banche prevista dall'articolo 55 della legge Prodi-bis, che è l'unica strada percorribile».

Qualcuno ha invitato ad utilizzare la finanziaria della Regione Veneto, ovvero Veneto Sviluppo, si può fare?

«Abbiamo valutato, con tutte nostre strutture tecniche e ministeriali, gli strumenti e i passaggi più idonei per il salvataggio Acc, e la valutazione, anche in considerazione alle tempistiche, ha ricondotto nuovamente all'articolo 55 Prodi-bis, sia per questioni di tempo che di efficacia».

Ci sono stati contatti con le banche dopo l'ultimatum del 25 agosto?

«Noi abbiamo aperto il tavolo con le banche già il 7 luglio, invitando tutti i principali istituti di credito operanti in Veneto, consapevoli che c'è l'esigenza inderogabile di sostenere il Piano industriale di Acc. Il commissario Castro ha detto chiaramente che la liquidità sarà esaurita per fine settembre. Da allora ci sono stati 50 giorni di interlocuzioni continue, ma di fatto senza alcun elemento di concretezza. L'Unità di crisi sta comunque continuando a mantenere contatti. Siamo fiduciosi».

Potrebbe essere credibile l'ipotesi di un prestito spezzatino, ovvero messo assieme da più banche?

«Noi continuiamo la nostra attività per una soluzione».

L'8 di settembre lei ha convocato un tavolo di lavoro con Sindacati, Confindustria e Associazione bancaria italiana, cosa c'è in agenda?

«Discuteremo ancora della questione del finanziamento. Acc pone la necessità di definire una nuova forma di collaborazione anche con gli istituti di credito. Questo perché ce lo impongono i tempi che stiamo vivendo. Insomma, trovare una nuova forma di collaborazione che parta da Acc ma che si prepari ad affrontare altre crisi che arriveranno nei prossimi mesi post-Covid».

L'assessore Donazzan non entra nel merito del precedente prestito fatto dalla banche dopo il fallimento di Acc Compressors, ma va ricordato che a fronte di un'insolvenza di 450 milioni le banche concedettero 12,9 milioni di euro, mentre stavolta, a fronte di soli 30 milioni lasciati dai cinesi, nessuno si vuole esporre. Forse non vantano crediti.

Lauredana Marsiglia

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA