L'INTERVISTA BELLUNO Il 2018 doveva essere l'anno dell'autonomia. Del Veneto,

L'INTERVISTABELLUNO Il 2018 doveva essere l'anno dell'autonomia. Del Veneto, ma anche di Belluno. Eppure, dal glorioso referendum del 22 ottobre 2017 non sembra essere successo granché. O almeno, non è successo quello che tutti si aspettavano. Trento e Bolzano sono ancora distanti. L'eldorado dell'autogoverno pure, anche perché dalla Regione arrivano indicazioni che suonano da brusca frenata sulla strada autonomista («la Provincia di Belluno al momento non ha le risorse per gestirsi le competenze derivanti dall'autonomia» ha detto il...