L'INTERVISTA BELLUNO È comunità la parola che ritorna più spesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTABELLUNO È comunità la parola che ritorna più spesso nei pensieri del vescovo di Belluno Feltre monsignor Renato Marangoni. In un anno caratterizzato da momenti difficili come ad esempio quelli legati al tornado che ad ottobre ha spazzato la provincia che ha visto il territorio lavorare insieme per la rinascita.Monsignore la diocesi è scesa in campo anche coinvolgendo i parlamentari bellunesi. Quali risultati ha dato quell'incontro? Ha visto alzare lo sguardo e dialogare, per usare due termini a lei cari? «Abbiamo organizzato...