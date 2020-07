L'INTERVISTA

BELLUNO Da dieci giorni è il nuovo direttore del Suem 118 e del dipartimento di area critica di Belluno. Giulio Trillò ha ricevuto il testimone da Giovanni Cipolotti, da qualche mese pensionato. Nato a Trieste e residente ad Udine, Giulio Trillò è specializzato in anestesia e rianimazione ed è forte dell'esperienza, in Friuli, a capo della Centrale operativa 118 e dell'eliambulanza regionale.

Come è stato l'inizio del servizio in provincia, che squadra ha trovato, quali le sfide?

«L'inizio è stato ovviamente travolgente: una realtà nuova, una Regione ed un'Azienda diverse, con, quindi, la necessità di capire e conoscere normative e procedure diverse, e fin dal primo giorno una serie di impegni istituzionali cui partecipare attivamente. Posso tuttavia testimoniare che sono stato accolto in modo fantastico. Ricordo ancora con piacere la telefonata ricevuta, due giorni dopo il decreto di nomina nello scorso aprile, dal direttore generale Rasi Caldogno che mi dava il benvenuto in Usl 1 Dolomiti Ma tutta la squadra di Usl dai vertici, ai colleghi, al personale della Centrale Suem e dell'elisoccorso mi ha accolto in modo entusiasmante. Per quel che riguarda le sfide credo sia presto per parlarne: come accennato sopra mi sto ancora orientando nel sistema, anche se la recentissima notizia della conferma dei campionati mondiali di sci nel 2021 a Cortina mi sembra sia già un impegno non da poco».

Si è trovato nel pieno della stagione con decine di missioni, quante ne ha organizzate fino ad ora qui, e quante in Friuli?

«La stagione in realtà sembra essere quest'anno, a causa degli effetti della pandemia da Covid, iniziata un po' più lentamente rispetto agli anni passati. La gestione da parte della Centrale Suem procede come di consueto, e le missioni dell'elisoccorso sono in linea con quanto accade di solito o forse qualcosa in meno. È ancora presto per poterlo dire. Per quel che riguarda le missioni di elisoccorso in Friuli Venezia Giulia la media era di 900 missioni anno, mentre qui mi dicono ci si aggiri sulle 600. Ma è anche vero che la stagionalità è molto pronunciata, con i periodi turistici in cui Falco vola veramente tanto».

Quali gli obiettivi che si prefigge nel suo servizio in provincia?

«Gli obiettivi immediati sono il trasferimento temporaneo della Base dell'elisoccorso a Belluno al fine di poter iniziare i lavori per la nuova Base Hems di Pieve di Cadore che impegneranno per poco meno di un anno. Come accennato anche la sfida dei Mondiali penso avrà una rilevante priorità tra le cose da fare».

Ha preso casa a Belluno e non a Pieve come mai?

«Un discorso sostanzialmente logistico: se la Centrale Suem e l'elisoccorso hanno e avranno base a Pieve di Cadore, è anche vero che l'elicottero per un periodo si sposterà a Belluno. Va anche ricordato che nel capoluogo ha sede la direzione aziendale e altri uffici con i quali per il mio ruolo ho frequenti rapporti. Cito Prefettura, Questura, Comando dei Vigili del fuoco. Anche un discorso di viabilità, peraltro, ha motivato questa scelta: la mia famiglia è a Udine e credo che nel periodo invernale il percorso attraverso la A27 da Conegliano sia molto più garantito rispetto ai percorsi montani che dovrei utilizzare dal Friuli, via Sappada o Passo della Mauria».

D.D.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA