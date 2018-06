L'INTERVISTA BELLUNO Bella come una perla rosa incastonata tra le Alpi. Fragile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTABELLUNO Bella come una perla rosa incastonata tra le Alpi. Fragile come un cristallo di Boemia. Soprattutto fragile. È la provincia di Belluno, che deve fare i conti con la forza di gravità, con la caduta naturale di pezzi di montagna e con la presenza di numerosi corsi d'acqua. In pratica, tamponata da una parte dal rischio geologico e pressata dall'altro dal rischio idrico. Insieme i due rischi formano quel dissesto idrogeologico che tanti danni ha fatto, anche in anni recenti, al territorio bellunese. Danni su cui sta...