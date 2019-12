L'INTERVISTA

«A volte i nemici di progresso e sviluppo sono più in casa che fuori. I bellunesi devono essere più consapevoli delle loro possibilità, meno commiserevoli. Non è che solo i bellunesi capiscono i problemi della montagna. C'è anche chi può provare a capirli frequentando la montagna. Ci sono centinaia di milioni di euro fermi che aspettano di essere spesi. Finanziamenti e avanzi di bilancio, quasi in ogni Comune».

Presidente Pozza, da maggio 2016 guida la Camera di commercio di Treviso e Belluno a seguito dalla fusione dei due enti: come vede quello che sta succedendo in questa provincia che perde posizioni nelle classifiche della qualità della vita?

L'economia bellunese si basa molto sull'occhialeria ma ha dei settori importanti, come quello del freddo che è riconosciuto a livello nazionale, e poi c'è la meccatronica. A ridosso del quartier del Piave e giù fino a Vittorio Veneto. Settori vivi che vedendo anche i numeri tengono e sono competitivi.

Troppa occhialeria?

In questi giorni che in sala Borsa a Treviso ci sono stati dei buyer tedeschi ho notato imprese del mondo dell'occhialeria che guardano al futuro con la convinzione che questo settore non può trainare per sempre. Gli imprenditori hanno capacità di visione e di non vincolarsi a produzione monotematica.

Le infrastrutture rappresentano un limite allo sviluppo delle terre alte?

Pensi ai romani, prima costruivano le strade. Servono infrastrutture, siamo molto, molto fermi. Dobbiamo stare attenti perché le infrastrutture sono importanti. Se non rendiamo le nostre valli più accessibili questo è handicap sotto tutti i punti di vista. In un territorio che ha partite e finestre aperte nel mondo, Mondiali tra poco e Olimpiadi nel 2026. Si immagina un turista che arriva a Venezia e gli diciamo che deve stare una giornata in coda prima di arrivare a vedere i suoi beniamini? Non esiste.

Quindi cosa si può fare?

Le strade sono le stesse di settant'anni fa. Si lavora all'elettrificazione della ferrovia. Ma bisogna pensare a sviluppare un settore di servizio con gli elicotteri. Oggi il turismo d'avanguardia vuole questo. Per creare infrastrutture in montagna serve il doppio del tempo. Tutto il mondo economico deve fare quadrato.

Voi siete stati tra i primi a premere per il prolungamento dell'A27, non mancarono le polemiche, siete pentiti?

Rispetto a mesi fa quando ho detto di prolungare l'autostrada ho visto che si è sviluppato un dibattito positivo e c'è disponibilità a discuterne. La Commissione europea si è appena insediata. È il momento giusto. Dobbiamo trovare risorse e progettualità a livello Europeo. Con le chiacchiere e le buone intenzioni non si va da nessuna parte.

Questo è un territorio in cui le risorse stanno arrivando, Vaia, fondi di Confine, canoni idrici, fusione dei comuni, Gal solo per citarne alcuni. Ma c'è sempre l'impressione che non bastino a vincere lo spopolamento, voi come la vedete?

Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte perché se pensiamo che una vallata è avvantaggiata e l'altra sfavorita non c'è possibilità. Se questa provincia non ragiona in termini di crescita e sviluppo. Siamo davanti ad un'occasione irripetibile. Ognuno faccia la propria parte. Se non raggiungiamo questo obiettivo abbiamo fallito.

Da più parti si dice che il territorio, anche con la fusione della camera di commercio ha perso di rappresentatività. È così?

Bisogna rendersi conto che se non si fa un'azione di rete non si crea ricchezza. Ci siamo fusi perché non si poteva mantenere una struttura, eravamo al punto di attingere ai fondi perequativi per pagare il personale. La fusione ha portato dei benefici. Se non ci fosse stata questa integrazione tra i due enti, non so cosa sarebbe successo. La Camera continua i suoi progetti su Belluno. Siamo entrati, e prima non c'eravamo, nella Fondazione Unesco Dolomiti, nella Dmo, nel Gal. Tante sono le risorse messe in campo. Per evitare gli accorpamenti serve operatività, la specificità della montagna non basta. Oggi la Camera di Belluno Treviso pesa quanto tutte le camere di commercio del Friuli Venezia Giulia.

Il problema delle risorse è anche quello di poterle spendere, siete d'accordo?

Serve la testa altrimenti i soldi sono virtuali se non li spendi. Serve una struttura. Se hai più commessi che gente che lavora in ufficio è un problema. Servono competenze e professionalità dove si progetta e si fanno le rendicontazioni. Come Camera di Commercio per Vaia abbiamo fatto arrivare a Belluno 370mila euro. La rappresentanza dei bellunesi non manca.

Andrea Zambenedetti

