L'INTERVISTA/2TREVISO «Inutile girarci attorno, la questione è una sola: il problema dell'aeroporto Canova è il rumore provocato dagli aerei. E per rimanere nei limiti previsti ci sono solo due modi: suddividere i movimenti tra Quinto e Treviso o ridurre il numero di voli. Tutto qui». Mauro Dal Zilio, ex sindaco di Quinto ora vicesindaco ma con delega all'aeroporto, è come al solito molto chiaro e diretto. Non si fa condizionare da quanto dice l'Enac che, secondo lui, non si discosta più di tanto da quanto affermato dalla Via...