L'INTERVISTA/1TREVISO Alessandro Manera, assessore comunale all'Ambiente con delega all'aeroporto, legge quanto dice l'Enac sul parere della Via e tira un gran sospiro di sollievo: «Esattamente come lo intendevamo noi».Assessore Manera, l'Enac secondo lei ha fatto chiarezza?«Conferma esattamente quello che diciamo fin dall'inizio. La valutazione d'impatto ambientale fatta dalla Via nazionale aveva leggermente variato le indicazioni date dalla Via regionale. Ma Enac conferma i nostri dubbi sull'eseguibilità di quanto previsto dalla Via...