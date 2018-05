CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOVENEZIA Un'area in posizione strategica, quella dell'Italgas di Santa Marta, per la sua vicinanza alla porta della città, Piazzale Roma, facilmente accessibile. Un'area in cui per anni si erano concentrate le attenzioni ed erano fioriti i progetti, uno degli ultimi quello della realizzazione di appartamenti in social housing con il Comune, da destinare al ceto medio della popolazione per mantenere la residenzialità a Venezia. Si era parlato anche della possibilità di destinare la zona, di circa 51 mila metri quadrati, ad...