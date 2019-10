CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTO VENEZIA Rimarrà chiuso fino al termine dei lavori il ponte del Monastero, che collega la fondamenta Papadopoli alla fondamenta Cossetti, a scavalco del Rio Novo. Un ponte molto trafficato, ogni giorno, le cui balaustre avevano iniziato a dondolare.L'intervento, iniziato mercoledì scorso, è stato necessario per ristabilire proprio la sicurezza dei parapetti del ponte, che risultavano pericolanti per la pubblica incolumità.Alcune segnalazioni, infatti, avevano portato a un sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco in...