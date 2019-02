L'INTERVENTO VEDELAGO Ieri era il suo ultimo giorno di lavoro. Le ultime 8 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOVEDELAGO Ieri era il suo ultimo giorno di lavoro. Le ultime 8 ore prima delle ferie da smaltire e finalmente, a fine mese, la meritata pensione. Il comandante Claudio Bortoletto della Polfer di Treviso di certo non chiedeva una giornata dietro la scrivania tra le scartoffie. Non l'ha mai fatto e alla burocrazia ha sempre preferito l'azione. Ma di sicuro non pensava di concludere la carriera (che nel 1993 lo portò a Treviso, dov'è rimasto fino ad oggi) con un incidente ferroviario tra treni merci. Per di più con annesso...