L'INTERVENTOROMA Utilizzare le risorse per raggiungere obiettivi di bilancio credibili, orientati alla crescita e alla stabilità. Ma giù le mani dal deficit. Ignazio Visco avverte il governo che la costruzione della manovra non può prescindere dalla salute dei conti pubblici. Il governatore di Bankitalia ha parlato a Varenna in occasione del 64° Convegno di studi amministrativi indirizzando un messaggio chiaro a Palazzo Chigi. «Vanno tenuti in considerazione i vincoli che derivano dall'elevato livello del debito in quanto un aumento...