L'INTERVENTOROMA Il «la» alla giornata più calda del governo gialloverde, lo suona Luigi Di Maio. Un vero governo del cambiamento, dice, non può fermarsi davanti ai decimali, perché va dato subito un segnale forte su tutte le priorità indicate nel contratto. E per farlo, aggiunge il vice premier, bisogna spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. La risposta del ministro Giovanni Tria non tarda. «Sono entrato in un governo per la prima volta e ho giurato nell'interesse esclusivo...