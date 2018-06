CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOROMA «Garante del contratto», «avvocato difensore degli interessi degli italiani», «cittadino senza grosse esperienze politiche». Al suo debutto in un'aula del Parlamento, Giuseppe Conte non si accontenta di enunciare i titoli del patto di governo 5Stelle e Lega. Nel chiedere la fiducia del Senato (171 sì, 117 no, 25 astenuti) il nuovo premier, in piedi tra gli angeli custodi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si racconta. Parla di «vento nuovo». Si lancia in un elogio, citando Dostoevskij, del populismo «se questo significa...