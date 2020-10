L'INTERVENTO

ROCCA PIETORE Oltre 9 milioni di euro per la rinascita dei Serrai di Sottoguda, quel poco più di un chilometro e mezzo di forra, attraversata dal torrente Pettorina, simbolo della violenta distruzione provocata da Vaia. Là dove la tempesta di fine ottobre 2018 ebbe il proprio epicentro, da qua a due anni si registrerà la preparazione e la messa in sicurezza del cantiere, la stabilizzazione dei versanti, la creazione delle opere stradali e infrastrutturali, il rifacimento di acquedotto, fognatura e sottoservizi nonché, infine, la sistemazione ambientale. Regista del tutto è la società Veneto acque, con la collaborazione di un ricco e variegato staff di professionisti che spaziano dall'ingegneria idraulica, alla geologia, all'architettura. La presentazione del corposo progetto è avvenuta ieri pomeriggio nella sala Teaz di Rocca Pietore. «Desideriamo che abitanti e turisti della Val Pettorina - ha sottolineato Gianvittore Vaccari, amministratore unico di Veneto acque - possano rientrare in possesso di questo gioiello della natura».

IL PROGETTO

Il progetto Opere di ripristino e riqualificazione generale dei Serrai di Sottoguda parte da dei numeri significativi: 9,1 milioni di investimento in lavori - al via entro breve - a cui serviranno 620 giorni. In circa due anni di tempo sarà creato nuovamente, con tutti i crismi del caso, il percorso che consente al visitatore di ammirare cascate, grotte, ricoveri militari e pareti di arrampicata. Ma anche, ad esempio, la chiesetta di S. Antonio da Padova o il sasso dov'è posizionata la famosa Madonnina dei Serrai. «Venni in gita nella forra per la prima volta - ha ricordato il direttore dei lavori Fabio Muraro - a 8 anni e me ne innamorai. Oggi, da adulto, mi ritrovo a ricomporla: non vi nascondo la mia emozione. Quello che vi presentiamo è un progetto esecutivo ma che, in corso d'opera, può essere migliorabile con l'apporto di tutti». A entrare nel dettaglio è stato il direttore operativo Felice Gaiardo: «Inizieremo con la predisposizione del cantiere che delimiteremo bene per evitare, com'è successo nei mesi estivi, che i più curiosi vadano a mettersi in pericolo: ricordiamo che l'area è tutt'altro che sicura. Al contempo verrà realizzata una pista, dove far transitare mezzi e operai, che vuol cercare di creare il minor disagio possibile agli abitanti di Sottoguda. Si procederà quindi con il consolidamento dei versanti rocciosi che, essendo due, si traducono in 3,2 km di percorso: decisamente non poca cosa».

LE OPERE

«A quel punto - hanno proseguito gli ingegneri Muraro e Gaiardo - si inizieranno le opere idrauliche. Nonché quelle stradali con la creazione di una cosiddetta struttura in ambito fluviale, larga 2,70 metri, resa inamovibile grazie alla cementificazione su massi ciclopici e dotata di opere di difesa contro la sollecitazione dell'acqua. Le passerelle di attraversamento del torrente Pettorina non saranno più 14 come un tempo (in quanto considerate punti fragili visto il contesto) bensì 4 da realizzarsi in zona acquedotto, Franzei, chiesetta e info point. Avranno una lunghezza di 24 metri e una larghezza di 2,9. Saranno collocate su micropali molto resistenti e avranno uno spazio sottostante fino a 25 metri, ciò a dire che ci sarà un'ampia area a disposizione del deflusso dell'acqua». «Compiuto tutto ciò - è stato sottolineato - saranno creati nuovamente i sottoservizi e gli impianti relativi ad acquedotto e fognature. Nonché dei piccoli edifici di servizio e, a valle dove era prima, l'info point: esso sarà inserito nel terreno e quindi a basso impatto ambientale. Il progetto prevede anche i collegamenti necessari per l'illuminazione della forra che seguirà in un secondo momento». Se tutto andrà per il verso giusto, quindi, il taglio del nastro potrebbe avvenire tra due anni, in occasione del quarto anniversario di Vaia.

Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA