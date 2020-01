L'INTERVENTO

PORDENONE Sembra un dettaglio tecnico, di quelli perlopiù incomprensibili ai non addetti ai lavori, e in parte è così. Ma è allo stesso tempo la chiave che permetterà all'Interporto di Pordenone di far partire i nuovi servizi in tutta Europa. E in realtà si tratta di un doppio dettaglio tecnico, che riguarda sia l'area dell'Interporto che la stazione ferroviaria del capoluogo.

I PROBLEMI

Si parte appunto dallo scalo passeggeri. «Oggi - spiega Giuseppe Bortolussi - ogni treno destinato all'Interporto deve prima entrare in stazione a Pordenone. Lì, dovendo tra l'altro rispettare precedenze e incroci con il normale traffico passeggeri e merci in transito lungo la linea Mestre-Udine, si effettuano le operazioni di manovra e di traino verso lo scalo di nostra competenza, mentre in futuro questa operazione potrà essere svolta direttamente all'Interporto». Il secondo nodo si scioglierà presto, ed è relativo alla tipologia di merci che oggi si può trattare nel polo commerciale di Villanova. Al momento, infatti, sono esclusi i materiali classificati come pericolosi e tra questi sono incluse ad esempio le batterie o le vernici. «A marzo - rivela sempre il presidente dell'Interporto - riusciremo ad ottenere tutte le autorizzazioni per poter spedire su rotaia anche i tipi di merce che oggi non possiamo trattare. Il problema era sempre riferito allo scalo ferroviario, che aveva bisogno del via libera da parte dei vigili del fuoco e di Rfi, il gestore della linea ferroviaria». Da quel momento si potrà anche aprire le porte all'arrivo e alla partenza di container adatti al trasporto di generi alimentari a lunga conservazione.

L'ultima rivoluzione riguarderà l'installazione del sistema Ermts, un meccanismo di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo, progettato allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee. Sarà l'ultimo passaporto per l'espansione continentale del traffico merci su rotaia.

