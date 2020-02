L'INTERVENTO

PORDENONE Prove di trazione per testare la resistenza delle piante. Ieri mattina, com'era previsto, gli esami sono stati effettuati su quindici tigli in via Mazzini. L'indagine strumentale ha consentito di misurare la propensione al ribaltamento della zolla radicale e alla frattura delle fibre legnose del fusto. Per effettuare questa prova statica gli alberi sono stati sottoposti ad una trazione per simulare l'azione del vento. I risultati saranno disponibili entro la fine del mese, appena lo studio di Torino che ha condotto le indagini sulle piante in città li avrà estrapolati attraverso formule matematiche. Al momento, dunque, non è possibile conoscere le condizioni di salute dei tigli di via Mazzini. E, tanto meno, non è possibile formulare ipotesi.

I DETTAGLI

Monica Cairoli, presidente dell'ordine regionale dei dottori agronomi e forestali e consulente del Comune per il settore del verde, non si pronuncia. Sa bene che (eventuali) successivi interventi potrebbero prevedere potature così come, nei casi conclamati di rischio crollo, l'abbattimento. Un po' quello che era già successo per quattro tigli proprio in via Mazzini: «Prima di tagliarli sottolinea era stato constatato che su due fronti mancava l'apparato radicale e che sugli ultimi dieci metri del fusto erano presenti delle cavità importanti». Con ieri si è conclusa una prima fase, che tiene conto della valutazione complessiva della stabilità dei 300 tigli che svettano su via Nuova di Corva, Pola, Oberdan e, appunto, Mazzini. Indagini, mai fatte prima d'ora, che derivano dalla necessità di assicurare standard elevati di sicurezza su quattro delle strade più trafficate della città. «Le capitozzature praticate nel tempo evidenzia Cairoli hanno causato sulla piante cicatrici che, non essendosi rimarginate in fretta, hanno facilitato l'ingresso di agenti patogeni che, a lungo andare, possono minare la stabilità della pianta. Un po' quello che era successo nel cortile delle scuole Gabelli». Dopo le prime valutazioni, la seconda fase prevedeva che i 300 alberi presi in esame venissero sottoposti a prove di trazione e indagini tomografiche. Così da valutare il deterioramento interno degli arbusti (cavità e rotture) e le loro estensioni. Il vero problema, con un patrimonio arboreo così vecchio come quello che abbiamo a Pordenone, è costituito dai riflessi che gli eventi atmosferici, sempre più intensi, potrebbero avere in futuro. Laddove esistono situazioni critiche note, si interviene tempestivamente. Dove invece non c'è una conoscenza specifica, è meglio avviare una valutazione della stabilità.

GLI ALTRI CASI

Sicuro, invece, l'intervento di messa in sicurezza del pioppo presente nel cortile della scuola padre Marco d'Aviano in via Cappuccini: «Considerando che quella pianta è a rischio scosciatura (la rottura di un ramo nel punto dell'attaccatura al tronco o a un ramo maggiore) avverte la consulente del Comune provvederemo a mettere dei tiranti». C'è un'altra questione aperta e riguarda Borgomeduna. Qui nei giorni scorsi erano stati abbattuti, vicino al campo dell'Aurora calcio, due olmi. Il taglio aveva sollevato più di qualche malumore tra quanti erano rimasti contrariati. «Siamo dovuti intervenire sottolinea Cairoli perché i due alberi in questione erano seriamente malati. Erano affetti dalla Grafiosi dell'olmo, un fungo che, provocando la chiusura dei vasi linfatici, impedisce alla pianta di nutrirsi. Se non si fosse deciso di intervenire, la malattia, essendo contagiosa, sarebbe stata trasmessa ad altri alberi». Quando l'infezione si verifica attraverso il contatto radicale tra pianta malata e sana, i sintomi di appassimento sono più intensi e la pianta muore in tempi brevi.

Alberto Comisso

