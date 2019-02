L'INTERVENTO MESTRE E alla fine si scaverà il canale Vittorio Emanuele III

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOMESTRE E alla fine si scaverà il canale Vittorio Emanuele III senza realizzare il terminal di Porto Marghera. Quindi, il risultato sarà che le navi da crociera, piccole e grandi, continueranno ad attraccare alla Marittima come avviene oggi.Questa è la prospettiva per il senatore del Pd, ex consigliere comunale di Venezia ed ex assessore all'Urbanistica, Andrea Ferrazzi, che ha letto attonito la nota del ministero dei Trasporti con la quale il ministro Danilo Toninelli sostiene che le navi bianche staranno fuori della laguna,...