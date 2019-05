L'INTERVENTO MESTRE Da lunedì della settimana scorsa la chiatta Partagas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOMESTRE Da lunedì della settimana scorsa la chiatta Partagas è tornata a San Giuliano e ha iniziato a scavare sotto ad altri 8 archi del ponte della Libertà per liberarli dai detriti scaricati per decenni da ditte di costruzioni e dal muro di ostriche che vi è cresciuto sopra. Una barriera che impedisce all'acqua di passare sotto al ponte e quindi di vivificare la laguna, soprattutto a San Giuliano ma anche nel versante sud del Ponte di fronte ai Pili: trasformato in un'unica grande diga, il ponte della Libertà è diventato...