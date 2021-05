Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOIeri le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti hanno evidenziato difficoltà quasi insormontabili per Acc e per l'ex Embraco di Riva di Chieri (To). Due i passaggi che tagliano le gambe al progetto Italcomp, ovvero la società pubblico-privata che dovrebbe unire le due aziende un unico polo industriale italiano nel settore della componentistica per gli elettrodomestici: primo, non c'è altro...