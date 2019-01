CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOCortinae la montagna: cambia l'approccioAmbiente Sport e Turismo sono tre pilastri del nostro paese. Abbiamo il dovere di lavorare sulla sostenibilità per creare la miglior sinergia. Ma quale sostenibilità?Non vogliamo più cadere nella trappola dei divieti e dei vincoli: la sostenibilità soprattutto in montagna soprattutto in montagne fortemente antropizzate come Cortina e le Dolomiti significa trovare la sintesi tra tutela e promozione, tra conservazione e valorizzazione.Dobbiamo però imprimere una svolta: proclami,...