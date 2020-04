L'INTERVENTO

BELLUNO Festeggiare la fine di una guerra trovandosi in guerra. Ieri il nemico era l'ideologia, oggi è il Covid. Anche nel discorso del presidente della Provincia Roberto Padrin il raffronto con la situazione attuale, di emergenza sanitaria, è stato inevitabile ieri mattina. «La libertà è un valore assoluto e senza tempo ha esordito l'inquilino di Palazzo Piloni - ma forse quest'anno lo percepiamo con maggiore forza e con un sentimento di empatia che ci rende più vicini nonostante il distanziamento sociale imposto. Quest'anno ci troviamo a celebrare il 75. anniversario della Liberazione e della fine della guerra proprio in un momento in cui il nostro Paese si scopre in guerra con il coronavirus e in cui le libertà dei singoli sono state compresse per il bene collettivo. Mi auguro vivamente che le modalità di celebrazione di questo 25 aprile siano uniche e irripetibili. Eppure, ci rendono quanto mai attuale il sentimento del 25 aprile 1945». Le differenze tra ieri e oggi, chiaro, ci sono, sono enormi e sono quello che oggi da forza nel superare con resilienza la crisi. «C'è una differenza che abbiamo l'obbligo morale di cogliere e sottolineare: allora l'Italia era divisa ha infatti proseguito -, dilaniata dopo lunghi anni di battaglie, di morte e di sangue; oggi il Paese, dilaniato dal numero di morti e dagli ospedali oberati di ammalati, è unito dalla comune lotta contro il virus. Questa unità, necessaria per contrastare il contagio e liberarci dal coronavirus, dovrà essere alla base della ripartenza, esattamente come l'accantonamento delle divisioni ideologiche è stato fondamentale per la ricostruzione dell'Italia dopo la guerra». Quindi un appello alla buona volontà di ciascuno, perché la ripresa sia veloce e decisiva serve il contributo di tutti. «Ognuno dovrà fare la sua parte. Ognuno di noi sarà chiamato a ricostruire pezzettino per pezzettino, e a far rifiorire la provincia di Belluno laddove il virus ha seminato paura, distanze e chiusure - ha concluso -. È un'occasione unica per trasformare il nostro Paese e il nostro territorio, per essere protagonisti della rinascita. In queste settimane ci siamo sentiti mancare l'aria. Ma tra poco potremo ricominciare a respirare e lasciarci alle spalle tutto questo».

