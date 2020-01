L'INTERVENTO

BELLUNO Autonomia addio. Le parole d'ordine sono cambiate, almeno per gli industriali. Ora le priorità sono altre. L'assetto dello Stato può passare in secondo piano. «Giochi di squadra, imprese crescita e territorio» è il titolo dell'appuntamento. In cima alla lista c'è la gara a cinque cerchi del 2026. Nella casella del calendario, accanto alla data cerchiata in rosso, c'è la scritta vietato sbagliare. Poi, per gli industriali, c'è il nodo investimenti. La formazione, la sostenibilità e la scuola. Insomma vincere lo spopolamento non è più una questione di metodo. Ma è un'urgenza a cui far fronte senza perdere un minuto. Un'urgenza a cui far fronte tutti assieme. Giocando, appunto, di squadra.

LA PLATEA

«Basta chiacchiere» ripete dal suo primo giorno nello scranno più alto di Palazzo Doglioni Dal Mas Lorraine Berton. Parole che con ogni probabilità ripeterà anche dal palco del teatro comunale tra sette giorni esatti, martedì prossimo. In prima fila sono attesi il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà e il numero uno degli industriali italiani, Vincenzo Boccia. Al loro fianco ci sarà il presidente della Luiss Business School, Luigi Abete, e ancora ad aver già confermato la presenza ci sono Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, Giovanni Malagò, presidente del Coni e Antonio Rossi, il sottosegretario alla Presidenza della regione Lombardia oltre al governatore del Veneto, Luca Zaia.

ASPETTATIVE

Davanti alla platea gli industriali bellunesi metteranno in fila aspettative, obiettivi e successi. Ma si occuperanno anche di fare ordine tra quello che non sta funzionando. Lorraine Berton, da un anno alla guida di Confindustria Belluno Dolomiti lo dice chiaramente: «Siamo critici verso l'atteggiamento che la politica ha con l'industria». Messo a fuoco l'obiettivo Berton prova poi ad andare oltre: «Ci occuperemo delle non scelte di una politica che continua con i proclami. Siamo dell'idea che non è più l'ora delle parole. Bisogna fare». Gran parte dell'intervento sarà comunque incentrato su questioni locali, i temi cari agli industriali e che riguardano da vicino la vita dei bellunesi. Primo su tutti, ovviamente, lo spopolamento. «Le Olimpiadi del 2026 non deveono essere un fine ma uno strumento utile a programmare il futuro del territorio, dal Cadore-Comelico, al Feltrino, passando per Agordino, Valbelluna e Alpago». Si comincia alle 14 (alla mattina c'è l'inaugurazione del nuovo hub Luiss Business School a Palazzo Bembo).

I TEMI

Olimpiadi, investimenti, scuola, formazione e sostenibilità, sono i temi nell'agenda della presidente. Temi che dovrà affrontare dal palco del Comunale per provare a colmare i punti interrogativi. «Ma non intendo anticipare troppo, prima dell'appuntamento» confida. Qualcosa in più però la leader degli industriali bellunesi lo dice, soprattutto sul fronte della necessità di passare dalle parole ai fatti. «Pubblico e privato hanno tempi diversi ma se si uniscono i tempi possono accelerarsi, se si seguono le competenze i risultati arrivano. Servono però strategia e volontà. Noi abbiamo dimostrato che siamo capaci di voltare pagina. Adesso, qui, voltare pagina è quello che serve».

Andrea Zambenedetti

