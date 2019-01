L'INTERROGATIVO ROVIGO «Perché il piano anticorruzione è stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERROGATIVOROVIGO «Perché il piano anticorruzione è stato applicato per il vigile Leonardo Previati, con un cambiamento di mansioni, ma non per il capo della polizia locale Giovanni Tesoro, che resta al suo posto nonostante il rinvio a giudizio?». A porre la domanda, per la quarta volta, in consiglio comunale, al segretario generale Maria Cristina Cavallari, è stato il consigliere comunale ora indipendente Ivaldo Vernelli, che ha ricevuto la promessa di una futura risposta scritta. «È chiaro l'imbarazzo in cui si trova il segretario...