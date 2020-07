Tassello dopo tassello la storia di Albino Luciani si sta ricomponendo a Canale, permettendo al turista o al pellegrino di conoscere a fondo il suo paese natale. Concedendo a chi lo visita uno spaccato della vita che papa Giovanni Paolo I trascorse a Forno di Canale, il paese allora si chiamava così, da bambino e ragazzo. Dopo il museo dedicato alla figura di Albino Luciani, l'anno scorso è stata aperta la Casa Natale di Albino Luciani, acquistata da un benefattore rimasto anonimo e donata alla Diocesi di Vittorio Veneto. Quest'anno la Fondazione Papa Luciani ha inteso offrire un'altra chicca. Ovvero aprirà al pubblico quest'estate anche la Casa delle Regole antico edificio datato 1640, ma probabilmente molto più antico, che immortala quasi in un'istantanea l'antica dimora di montagna. Ecco quindi che al pellegrino e al turista viene offerto nelle visite guidate la visita al museo di Papa Luciani, la visita alla Casa Natale, alla sede della prima latteria cooperativa istituita in Italia nel 1972 da don Antonio Della Lucia, la visita alla Casa delle Regole e poi la visita in cimitero sulla tomba dei genitori di Papa Luciani. Un'offerta studiata dalla Fondazione Papa Luciani che gestisce il Museo e la Casa Natale e predispone nell'arco dell'anno le varie iniziative culturali atte a promuovere la figura e il messaggio di questo pontefice che nonostante il suo breve pontificato ancora oggi propone un messaggio attuale.

