L'integrazione ora passa per la lingua: corsi d'italiano per lavoratori stranieri

IL PROGETTOBELLUNO È dedicato all'italiano in sicurezza il progetto messo a punto da Appia e finanziato dallo Spisal per predisporre percorsi formativi di 125 ore ciascuno che porteranno 20 lavoratori stranieri, dipendenti o titolari di impresa, alla certificazione di conoscenza della nostra lingua che rappresenta un titolo per il conseguimento del permesso di soggiorno.L'URGENZAL'idea dalla quale prende vita il progetto si fonda sulla necessità di favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri presenti nel territorio bellunese e...