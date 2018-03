CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INSOSPETTABILETREVISO Si è lasciato il delitto alle spalle. L'ha seppellito nel passato ed è ripartito da zero senza però mai lasciare l'Italia. E, in qualche modo, ha pure avuto gioco facile. Si perchè Lekbir Souhair, nonostante la condanna a 15 anni di carcere, la latitanza e i mandati di cattura pendenti, è riuscito non solo a costruirsi una nuova identità, ma persino ad ottenere la cittadinanza italiana. La sua fortuna, secondo quanto emerso, è da ricondurre a due fattori: i dati anagrafici raccolti in modo sommario fino a qualche...