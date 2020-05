L'INSERIMENTO

BELLUNO Sette operatori socio sanitari, di cui quattro per la casa circondariale e tre le residenze per gli anziani: sono quelli appena reclutati in tempi rapidissimi attraverso il bando della Protezione Civile Nazionale. Bando promosso con ordinanza dello scorso 22 aprile e volto al reclutamento su base volontaria di operatori socio sanitari, da destinare - fino al 31 luglio prossimo - alle carceri e alle rsa. La Protezione Civile si è quindi avvalsa delle Regioni per l'organizzazione degli aspetti amministrativi e gestionali dell'attività di reclutamento. E la Regione Veneto - area Sanità e Sociale - ha segnalato alle singole Aziende Sanitarie, fra mercoledì e giovedì, l'assegnazione di un numero di nuovi operatori da destinare, in primis, agli istituti penitenziari.

LA DISPONIBILITÀ

L'Usl 1 Dolomiti ha trovato rapidamente l'immediata disponibilità di quattro professionisti assegnati per il carcere. In tempi stretti sono stati effettuati gli accertamenti sanitari, fra cui naturalmente il tampone, e la visita del medico competente. Lunedì scorso si è tenuto un briefing di presentazione con gli operatori che hanno conosciuto ed avuto le prime indicazioni dal responsabile della sanità penitenziaria della Usl 1 Dolomiti, Marco Cristofoletti, e hanno espletato una serie di pratiche amministrative.

LA PROVENIENZA

Due degli oss risiedono in provincia; uno è arrivato dalla Lombardia, un quarto operatore vive nella provincia di Treviso. La loro attività avrà inizio lunedì prossimo, 11 maggio, alla casa circondariale di Baldenich. La Protezione Civile li ricompenserà con un premio forfettario giornaliero e coprirà i costi dei viaggi , dei pasti e , se necessario, dell'alloggio. Per quanto riguarda le case di riposo, l'Azienda sanitaria ha contatto le persone segnalate per l'inserimento in quelle della provincia. Al momento sono state raccolte tre disponibilità. Questi saranno inseriti alla casa di riposo di Trichiana già dai prossimi giorni.

