L'INSEDIAMENTO PORDENONE Austera, ma capace di emozionarsi quando le corde che

L'INSEDIAMENTOPORDENONE Austera, ma capace di emozionarsi quando le corde che si toccano sono quelle del lato umano del suo lavoro. Sembrerebbe, com'è stata descritta in altre situazioni, la poliziotta con la pistola. Invece dice di badare più al rapporto con le persone, e usa parole come cuore e amore, riferendosi al suo lavoro. Maria Rosaria Maiorino da ieri è ufficialmente il nuovo prefetto di Pordenone. Si è insediata in mattinata, ha preso possesso dell'ufficio che era di Maria Rosaria Laganà. In città è iniziata l'era di una donna...