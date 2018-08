L'Inps in cerca di 967 consulenti sociali Anche Mef ed Entrate a caccia di laureati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RICHIESTEROMA Si chiamano consulenti di protezione sociale: l'Inps ne cerca 967 per mandarli in prima linea a colloquiare con i propri utenti. La selezione è già in corso e le prove scritte si svolgeranno il prossimo 20 settembre. La posizione offerta rientra nell'area C, posizione economica C1, per uno stipendio iniziale che si aggira sui 21 mila euro lordi l'anno. IL CONCORSOPer partecipare al concorso è richiesta una laurea di secondo livello (magistrale o specialistica) in una serie di materie che vanno dall'economia all'ingegneria...