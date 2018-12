CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INNOVAZIONETREVISO Un sistema innovativo che permette di salvare le gambe dei pazienti utilizzando il cordone ombelicale per sostituire le arterie non più funzionanti. È stato sviluppato per la prima volta al mondo dall'unità di Chirurgia vascolare del Ca' Foncello, diretta da Edoardo Galeazzi. Il cordone ombelicale è fondamentale per la vita. Per quella dei bambini che crescono nelle pance delle mamme, ovviamente. Ma non solo. I cordoni donati subito dopo il parto vengono utilizzati anche per salvare le gambe alle persone che rischiano...