L'INNOVAZIONE

BELLUNO Freezer portatili per gelato sempre perfetto. Le gelaterie bellunesi si convertono al servizio a domicilio e Argenta srl Icecar del Boscon offre una soluzione. Il mondo delle imprese, si sa, è in fermento. Gli imprenditori in queste settimane stanno studiando soluzioni produttive per assicurarsi un po' di lavoro e far fronte ai nuovi consumi e alle nuove esigenze di una popolazione segregata in casa. Anche sul fronte del gelato ci sono novità. Diverse gelaterie ora consegnano a domicilio, ma si trovano davanti al problema di come assicurare un prodotto perfetto sulle lunghe distanze e con le temperature in rialzo. Nasce cosi Icecar Box, è una vasca gelato a bassa temperatura di grande capienza che può essere facilmente installata su furgoncini o altri veicoli con adeguata portata. Gli impianti frigoriferi hanno autonomia di 8 ore senza connessione alla rete elettrica, ciò significa che con una normale carica Icecar Box garantisce la giusta temperatura negativa per un'intera giornata di lavoro fuori dal laboratorio. La capienza supera gli 80 chili di gelato, che può essere disposto in vaschette o contenitori di differenti misure a seconda delle richieste della clientela e in modo organizzato. Considerando il prezzo medio del gelato al chilo di 20-25 euro, ogni gelateria può con ogni giro a pieno carico incassare una media di 1.600 2.000 euro. Il prezzo della vasca è di 1880 euro. «Abbiamo cercato di contenere il più possibile i costi, senza rinunciare alla qualità artigianale che ci contraddistingue spiega il responsabile dell'ufficio tecnico e socio dell'azienda Andrea Triches -. L'obbiettivo è offrire una soluzione concreta ai nostri clienti. Quello che proponiamo è un piccolo investimento che consente alle gelaterie di ottimizzare i guadagni in un periodo come questo in cui possono solo effettuare consegne a domicilio a tempo indeterminato».

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA