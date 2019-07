CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA Una lettera al presidente del Consigli Giuseppe Conte affinché intervenga con urgenza per tutelare Venezia. L'iniziativa è dell'associazione Venezia Cambia che, a nome di un gruppo di associazioni, vuole crivere direttamente al premier. ù«Le chiediamo - dice il testo della lettera - di intervenire al più presto per la messa in sicurezza delle condizioni di navigazione e la tutela dei beni ambientali e culturali della Città di Venezia e della sua Laguna. dopo l'incidente del 2 giugno 2019 alla stazione marittima, dopo...