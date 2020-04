L'INIZIATIVA

VENEZIA «Un'idea lungimirante e intraprendente che rende protagonista la comunità di cittadini che ruota attorno ad una piccola azienda, in questo caso la libreria Marco Polo», così Claudio Moretti titolare con Sabina Rizzardi e Flavio Biz delle librerie Marco Polo alla Giudecca e in campo Santa Margherita, spiega l'inedita iniziativa lanciata in questi.

«Abbiamo inventato il Marco Polo Bond, un'idea che qualsiasi attività ben radicata nel territorio può imitare trovando sollievo economico e fidelizzando la propria clientela - aggiunge Moretti - Per trovare sostegno economico in questo momento di estrema difficoltà che, tra l'altro, si è verificato solo pochi mesi dopo l'acqua alta del 12 novembre scorso, abbiamo pensato a un nuovo modo per finanziare la libreria (oltre a ordini, consegne e spedizioni), ovvero il diretto contributo volontario dei lettori. E così è nato il Marco Polo Bond a lungo termine, una formula diversa rispetto al buono acquisto che si può spendere nell'immediato. Con i bond i soldi dati ora si trasformeranno in libri da leggere solo fra qualche mese. Chi acquista un Marco Polo Bond decide quindi di investire nella libreria, una sorta di finanziamento a tempo senza commissioni, senza costi di transazione e senza importo minimo di sottoscrizione», aggiunge Moretti.

L'importo del bond è infatti libero, secondo le possibilità di chi può e vuole partecipare e si possono scegliere tre diverse opzioni di inizio validità (spendibilità) dei bond: primo settembre 2020, primo gennaio 2021 e primo maggio 2021. «Per sottoscrivere un Marco Polo Bond occorre inviare una mail a: books@libreriamarcopolo.com, indicando importo e inizio di validità, noi risponderemo nel più breve tempo possibile con tutte le istruzioni per il pagamento. Già in molti ci hanno chiesto informazioni e sono pronti ad acquistare i nostri bond», conclude Moretti.

Da circa una settimana anche le due librerie Marco Polo hanno dato il via alla distribuzione di libri a domicilio in tutta Venezia, Murano e Burano escluse. Per richiedere i libri si può telefonare alla sede di campo Santa Margherita allo 0418224843 oppure scrivere a books@libreriamarcopolo.com. Il pagamento non può essere effettuato in contanti bensì esclusivamente tramite bonifico bancario o utilizzando PayPal. I libri verranno lasciati sulle scale per evitare qualsiasi tipo di contatto.

Claudia Meschini

