L'INIZIATIVA VENEZIA Sull'onda delle polemiche intorno al liceo Marco Polo, prende

L'INIZIATIVAVENEZIA Sull'onda delle polemiche intorno al liceo Marco Polo, prende corpo a Venezia la Campagna per una scuola libera da guerre e militarismi che, partendo dalla laguna, si espanderà anche in ambito provinciale, regionale e nazionale, con tanto di manifesto con le sei regole da applicare per quei docenti che non vogliono militari a contatto con i ragazzi. Il progetto si sta elaborando da mesi ma ha subito un'accelerazione dopo il caso esploso in questi giorni sull'incontro con alcuni rappresentanti delle forze armate organizzato...