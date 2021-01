L'INIZIATIVA

VENEZIA Ora nelle farmacie private di Federfarma che offrono il tampone rapido per soggetti senza sintomi e che non sono venuti a contatto stretto con un contagiato, si può fare non solo il test nasofaringeo, utilizzato di solito (anche nei Drive Through dell'Ulss), ma anche quello più innovativo, solamente nasale, a marchio Kalmo.

Si tratta del tampone prodotto in Cina e importato da Open Gate China, presentato nelle scorse settimane al governatore Luca Zaia e al coordinatore delle Microbiologie del Veneto Roberto Rigoli, e in attesa di autorizzazione da parte del ministero della Salute perché si possa effettuarlo da soli a casa. Il costo per entrambi è lo stesso, 26 euro. La fornitura è a cura di Venicecom, che nel contempo ha deciso di sostenere la campagna di screening contro il Covid regalando alle farmacie i gazebo per creare le postazioni esterne, i dispositivi di sicurezza per il personale (mascherine, visiere e tute) e mette a disposizione del progetto il software di telemedicina Kalmo, per il monitoraggio a distanza dei pazienti.

L'iniziativa è stata presentata alla farmacia Ai Due Delfini D'Oro di via Bissuola dai presidenti di Federfarma Veneto Andrea Bellon, di Venicecom Pierluigi Aluisio e di Open Gate China Marco Toson che ha testato in diretta il tampone. Bellon ha fatto il punto della situazione che vede ancora un'adesione contenuta delle farmacie private, dove il tampone viene somministrato da un infermiere ingaggiato per l'occasione.

«A un paio di settimane dall'avvio del protocollo d'intesa con la Regione dice sono operative 5-6 farmacie in terraferma, purtroppo ancora nessuna in centro storico dov'è in corso un dialogo col Comune per trovare un paio di luoghi dove poter fare i test. In provincia le aderenti sono una cinquantina, in Veneto circa 200. Finora sono stati eseguiti circa 5 mila tamponi, non abbiamo ancora dati ufficiali sulle percentuali di positività riscontrate, ma sono sicuramente bassissime».

Mentre Aluisio spiega che «da sempre siamo impegnati per la sicurezza e ci siamo sentiti di fare la nostra parte contro il Covid» Toson sottolinea come questo altro tipo di tampone rapido «sia meno invasivo e fastidioso, ha un reagente interno diverso e individua il virus quand'è attivo e con un'alta carica virale trasmissibile, escludendo la positività se è già morto. Ha un'attendibilità del 99%». Bellon, intanto, guarda avanti ad eventuali nuove opportunità: «Siamo disponibili a mettere a disposizione le farmacie anche per l'effettuazione del vaccino. E al ministero abbiamo chiesto di poterlo somministrare: il problema non è l'iniezione in sé, ma che ci sia la supervisione di un medico per valutare eventuali effetti collaterali». Da ricordare che dopo le private, sono partite di corsa anche le comunali di Ames, ma nelle 15 farmacie si può solo prenotare il test che poi in concreto va effettuato nelle postazioni dedicate: a Venezia a Sant'Elena, a Mestre in viale Garibaldi e in provincia nei pressi del municipio di Salzano.

Alvise Sperandio

